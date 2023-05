Loodusvaatus ⟩ Põhilised õietolmu paiskajad kuused õitsevad üllatavalt ohtralt

Esimesi võililli võis mõne hoone seina ääres või peenras õitsemas näha juba aprillis, kuid põhiline õitsemisaeg on nüüd. Võilillede keskele pole ma paljajalu tihanud kõndima minna, kuna need on kohale meelitanud hulga mesilasi, kimalasi ja muid tolmeldajaid, kellele väga peale ei sooviks astuda. Mõni väli on päikese käes suisa silmipimestavalt erkkollane. Soe aga kärbib õitsemisaega, nagu ta on seda teinud ka toomingaga.