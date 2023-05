Greeta-Maria Ulmre ⟩ Vägivallata (kooli)elu. Kas see on võimalik? Ühe noormehe lugu

Vägivald on kahjuks olnud läbi aegade koolielu osa ja on seda praegugi. Tekib küsimus, mis on selle põhjus ja miks ei suudeta seda siiamaani vältida. Kahjuks jäävad kiusamise ohvritele pikaajalised või koguni eluaegsed füüsilised ja vaimsed armid. Vägivald koolis toob endaga kaasa valu ja traumasid. Miks aga on kiusamine koolikeskkonnas endiselt probleem?