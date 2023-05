Esmaspäevast on Tallinna maanteel liiklus häiritud

Suletava kõnniteelõigu ääres on masinad sõiduteel ja jalakäijad ajutiselt sõidutee kaudu mööda suunatud. Jalakäijate osa on hoiatusmärkidega eraldatud, Tallinna poole sõitvad autod peavad takistusest möödumiseks kasutama kas oma või vastassõidusuunda. Jalakäijatel, kellel sellele teepoolele asja pole, on mõistlik kasutada teisele poole sõiduteed jäävat kergliiklusteed.