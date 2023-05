Pärnakad võitsid regati Tallinna lahel

Tuulbergi sõnutsi on E4 karikavõistluse formaat nende meeskonna kindel lemmik. “Kaks päeva lühiradu tugevas konkurentsis on väga hea mõõduvõtmine, eriti mulle, kellele pikad offshore-sõidud sugugi meeltmööda ei ole,” tunnistas teenekas kapten. Lisades, et hooaja alguses on vajalik ära näha oma nõrgad kohad ja leida suunad, mille kallal töötada enne tiitlivõistlusi.