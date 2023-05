Video ⟩ Papa Jannsen levitas omal ajal keelt, mis tänapäeval saaks eetrikeelu

Nimelt on papa Jannsenil oma osa selles, et eesti keeles on läinud käibele ütelus “Ah sa mait!”. Sellel pole põrmugi pistmist mõne Maidu-nimelise mehega, nagu tihti ekslikult arvatakse, vaid tegemist on läti keelest tulnud keelendiga (maita), mille algupärane tähendus on ’raibe’ või ’raisk”.