Peeter Tali ⟩ Vaikus tormide vahel

Suurt vahet ei ole, kas rahvasaadikud üleeile esitasid tarku ja asjakohased või hoopis mittetarku ja asjakohatuid või isegi kiuslikke küsimusi. Hea, et riigikogu jõudis tagasi oma olemuse juurde, mis on olukorrateadlikkuse loomine, planeerimine ja tegutsemine ehk siis küsimine, arutamine, kaalumine, otsuste ettevalmistamine, eelnõude parandamine ja Toompeal nende vastuvõtmine.

Eesti rahvas on põhiseaduses kokku leppinud parlamentaarses riigikorras. Parlamentaarne demokraatia tähendab, et just riigikogus räägitakse olulised rahva ja riigi tulevikku puudutavad ja riigielu korraldavad asjad läbi ning kui esinduskogu enamus leiab, et tuleb teha nii või naa, siis hääletuse kaudu on see ka loomulik otsuseni jõudmise tee.