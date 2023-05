Kolumn ⟩ Tahaks kuulda rohu kasvamist

Kuid korduvalt on sedalaadi ettevõtmistel mind maal idüllilise maja hoovis tervitanud lärmav raadio või vali tümps. Ühes kohas pidasin vastu viis minutit ja lahkusin, sest keset hoovi seisva avali ustega auto raadio üürgas nii kõvasti, et sellest hakkas paha. Lilled ... Heinamaa ... Päikesepaiste.. Ja ajudesse tampiv tümakas. Lehmad ammuvad, kanad kaagutavad. Ja siis jälle see tümakas.