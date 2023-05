Taskuhääling ⟩ Andrus Ansip: Tänu pronkssõduri teisaldamisele pole meil tagajärgi, mida näeme praegu Ukrainas

Ikka suhtlen, ma olen ikkagi tavaline inimene. Kui ma käin koolis rääkimas, siis selle mõte ei seisne selles, et anda noortele mingisugune annus tarkust, vaid suurim eesmärk saab olla ikkagi see, et noored inimesed näevad, et pole see üheksa aastat peaminister, Euroopa Komisjoni asepresident ja Euroopa Parlamendi saadik olnud inimene midagi erilist. Kõigil meil on üks pea, kaks kätt ja kaks jalga. Kui noortel tekib pärast kohtumist tunne, et “ma saaksin ka sellise asjaga hakkama, isegi paremini kui tema”, on see tund aega läinud asja ette. Kui seda tunnet ei teki, siis pean vabandust paluma, et aega raiskasin. Barjääride kaotamine on hästi oluline.