SUUR PILDIGALERII ⟩ Sprindiõhtul purunes nii Eesti kui Rannastaadioni rekord

Sprindiõhtut korraldati kolmandat korda. Kirschbaum usub, et suvepealinna võistlus saabki aina arenevaks traditsiooniks ja suvehooajaks valmistuvad Maarjamaa sprindiässad hakkavadki esimest korda välishooajal kohtuma just Pärnus. Suvepealinnal on au võõrustada ka sisehooaja esimest tõsisemat jõuproovi, kui detsembriti kogunetakse Karel Leetsari mälestusvõistlusele.