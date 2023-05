PIKK INTERVJUU ⟩ Kevin Saar viib USAs unistusi ellu: Uskumatu, kuidas üks kiri võib kõike muuta

Pärnu motoklubi atleet on siinpool lompi täielik kuningas. Mullu sügisel triumfeeris Saar Euroopa meistivõistlustel viiendat korda järjest ja seejärel tundis – vajan midagi uut! Ehkki USA-unistus oli väga kaua tundunud nii kauge ja kallina, otsustas ta sügisel siiski proovida härjal sarvist haarata.

“Võtsin eesmärgiks leida Ameerikas võistlemiseks rendimasin ja teha üks–kaks etappi kaasa, sest terve hooaeg omal käel poleks rahaliselt tehtav. Kirjutasin USA motoföderatsioonile kirja, kas nad üldse väljastavad mulle loa Pro-klassis osalemiseks,” keris Saar ajaratta sügisesse. “Samal õhtul võttis ühendust Musick Racingu omanik Brett Musick, et nende tiimist läks sõitja ära ja kui tahan, saaksin nende ridades sõita.”

Emotsioonid olid laes juba kuu enne esimest võistlust, kui sain meeskonnaga kokku ja tegime esimesed testimised. Minu jaoks ei ole uus mitte ainult võistlemine, vaid ka kõik muu eluolu. Öö enne esimest etappi oli väga rahutu ja närveerisin korralikult. Võistlemine uues kohas on stressirohke, aga vaikselt harjun kõige sellega.

Siin võistlemine pole täielikult praegugi veel kohale jõudnud. Kõik rajad on mul juba videote vaatamisest suhteliselt peas ja kui radadele kohale jõuame, on alati korralik vau-efekt. Ei julgenud aastaid päris lõpuni uskuda, et ma reaalselt kunagi nendesse kohtadesse tulen ja võistlen.