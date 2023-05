Võitmatu Viola krooniti isikliku rekordiga Balti meistriks: Mul pole aimugi, mitmes kuld see oli

Äsjase tipptulemusega täitis Hambidge Euroopa olümpiafestivali normatiivi. Niisiis on juuli lõpus Sloveeniasse minek. See tulebki selle suve tähtsaim võistlus. Mullu läks tal samal võistlustel ülihästi, kui rahvusvahelisel jõuproovil tuli 5383 punkti ja hõbemedal. "Tahaks uuesti medalit võita, see võiks eesmärk olla," avaldas Hambidge olümpiafestivali sihi.

Milline võiks olla 16aastase sportlase seitsmevõistluse potentsiaal? Kas Grit Šadeiko 6280punktine Eesti rekord kõlab ulmeliselt? Hambidge usub, et sellise punktisumma poole on võimalik püüelda. "Ma arvan, et see on täitsa võimalik … kunagi tulevikus!" vastas sihikindel sportlane.