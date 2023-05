Olaf Esna pajatab ⟩ Siseminister Alar Laneman

Alar Laneman on sündinud 6. mail 1962. aastal Vändras. Ta on õppinud Pärnu 2. ehk Lydia Koidula nimelises keskkoolis vene keele ja kirjanduse klassis ja saanud küpsustunnistuse 1980. aastal. Edasi astus ta Tallinna kõrgemasse ehitusvägede poliitilisse sõjakooli, mille lõpetas 1985. aastal. Veel on ta 1998–2001 õppinud Rootsi Kuningriigi sõjaväeakadeemias ja esimese Eesti ohvitserina läbinud õpingud Londoni kuninglikus kaitseuuringute kolledžis 2007. aastal.