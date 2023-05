“Üllatavalt palju rahvast tuli kohale, tantsiti ja lõbutseti,” imestas Pöysti. Ta ehk ei teadnud, et samal ajal toimus muuseumide öö. Küsimusele, millist muusikat ta enim armastab, vastas Juho, et talle meeldib vahel mängida eestindatud soome muusikat, näiteks eestikeelset “Levoton Tuhkimot” mängis ta ka peol. Pyösti on aeg-ajalt ja ise esinenud lauljana ja poeedina koos performance’i-grupiga The Execution of Music. “See on eksperimentaalne, käisime palju Venemaal kontserte andmas, nüüd enam mitte.”