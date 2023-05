Noored laulumehed võistlesid Viimsis

Kuni viieaastaste laulupoiste hulgas astus lõppkontserdil kuulajate ette Pärnu kunstide kooli väike laulupoiss Johannes Mei, kelle juhendaja on Evelin Mei. Kuni 16aastaste vanusegrupis pääses Viimsis lavale kunstide kooli õpilane Robin Mittenbritt, kelle juhendaja on kunstide kooli klassikalise laulu õpetaja Aita Kaaver.

“Kõik neli laulumeest, kes Pärnu linna esindasid, on väärt tunnustust, sest võitjad on nad juba kõik. Kes pääses lõppvõistlusele laulma, on juba võitnud,” ütles Kristin Mei.