Näituse teemaga käib kaasas karm kriitika: psühhiaatrite abi vajavaid lapsi on Eestis väga palju, kuid lastepsühhiaatreid 25. “Ühe enesetapja kohta on 200 korda rohkem neid, kes sellele mõtlevad. See tähendab, et täna mõtleb Eestis enesetapule 3000 last,” sedastas Vaarik.