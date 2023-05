Jõeäärsel aasal on taas juba kaugelt näha kollakaid nuppe. Kullerkupud, nii palju kui neid veel mõnel pool alles on, õitsevad. Lapsepõlvest mäletan suisa kullerkupuvälju. Kohad on samad ja neid pole inimkäsi näiliselt ka ümber kujundanud, kuid õitsejate read taanduvad.