Video ja galerii ⟩ Millist lemmiklooma võtta? Krigisevad kaisuloomad oskavad hambaidki näidata

Suhkruoravad on osavad ronijad. Foto: Mailiis Ollino





Kodudes peetavate imeloomade menüüs on peamiselt puuviljad. Maiustada armastavad nad elusate jahuussikestega, mida Vaher toob Zoomaailma poest. Spetsiaalseid jogurtikommikesi tuleb aga tellida Inglismaalt, sest lähemalt neid saada pole. Need on paraja suurusega ja mahuvad mikidele sõrmede vahele, seda toimingut on lust vaadelda.



Vaheril kulub neliku ülalpidamiseks alla 100 euro kuus. Kuigi oravad vitsutaksid maiusi lõpmatult, lubab perenaine neid lemmikutele vaid mõne päevas. “Neil on kindel dieet, puuvilju saavad hommikul ja õhtul, sinna juurde paar maiust päeva jooksul, et nad end paksuks ei sööks,“ selgitas oravakasvataja. “TikTokis näeb ikka pilte rasvunud oravatest. Neil on see kalduvus, sestap nad peavad saama ka trenni teha.”



Marilii Vaher on eksootilisi suhkruoravaid pidanud eelmise aasta jaanuarist. Foto: Mailiis Ollino





Vaher rõhutas, et suhkruoravat ei tohi pidada üksikuna, kuna nad on karjaloomad. Austraalia metsades, kust nad pärit on, elavad nad suurtes kolooniates. “Üksik loom jääb stressi, ajab karva maha ja sureb umbes aastaga,” hoiatas Vaher, lisades, et stress ongi nende loomade peamine tervisemure.



Vaher arvas esiti, et tema oravad järglasi ei saa. “Mulle räägiti, et nad saavad pea iga kuu poegi, aga Jõhvikas ja Saabas elasid peaaegu aasta koos ja midagi ei juhtunud. Nagistasid küll kogu aeg nagu väiksed nugised,” naeris Vaher.



Suur oli naise üllatus, kui hiljuti ühel päeval pesa servast karvutu sabaroots välja rippus. “Jõhvikas oli natuke suurem küll, aga arvasin, et ta on lihtsalt kaalus juurde võtnud, ega ma ei tea, millal beebid sündisid, nad on umbes kaks kuud ainult kukrus,” muigas Vaher. Ta tõdes, et ilmselt pole Jõhvikas ja Saabas ühest pesakonnast, kuna sellisel juhul nad lapsi ei saaks.



Sukruoravapere liikmed on pealtnäha äravahetamiseni sarnased. Foto: Mailiis Ollino





Vaher pole veel otsustanud, kas Saabas kastreerida lasta. See operatsioon maksab ligemale 270 eurot ja selleks tuleb sõita Tallinna või Tartu. “Pärnu loomakliinikutel pole suhkruoravatega kogemusi,” tõdes Vaher ja rõõmustas, et seni pole oravakeste tervise pärast veterinaari juurde asja olnud.