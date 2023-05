Noored merekarud jahtisid Kuldseekli regati auhindu

"See regatt on igakevadine põnev võistlus, kus lisaks purjetamisele tuleb joosta kahe tõusuga umbes 500meetrisel murdmaarajal ja ujuda basseinis 50 meetri distantsil," selgitas Pärnu jahtklubi purjespordikooli peatreener Elise Umb, lisades, et mitmevõistlus on pühendatud varalahkunud treeneri Taavi Oru mälestuseks.