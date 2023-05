Väino Linde ⟩ Kas igasugune vihakõne on kuritegu?

Eelnõu järgi on karistatavad üksnes avaliku vaenu õhutamise raskemad vormid, mis võivad päriselt kaasa tuua vägivallateod või ohustada muul moel tuntavalt meie ühiskonna turvalisust.

Tõe huvides alustan sellest, et sellist juriidilist terminit nagu „vihakõne“ meil ei eksisteeri. Kuigi seda sõna kasutatakse viimasel ajal üpris sageli üldistava õigusmõistena, on tegemist pelgalt kõnekeelse väljendiga. Ja igaühel meist on õigus saada selle sisust aru omamoodi.