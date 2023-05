Lavastuse kavalehel on lugeda Kaili Viidase mõtisklus, kus ta peab seda materjali kütkestavaks, selliseks, mida on näitlejatel huvitav mängida. Ema ja tütar on lavastaja meelest ühendatud emotsionaalse nabanööriga vaat et elupäevade lõpuni ja selles on omad lõksud sees. Viidas on kätkenud oma lähteidee märksõnasse kvaliteet, täpsemalt elu kvaliteet, kusjuures ta pöörab väljendi “Sa elad vaid üks kord” julgelt ümber. “Sa elad iga päev! Sa sured ükskord elus, aga elama pead igal päeval,” on Viidas kindel.