Pärnu-Jaagupi muusikakooli kontsertklaver naasis renoveerimiselt

“Meie vald ei ole küll rahvaarvult suur, kuid pille, mida korrastada, jagub. Olen saanud väga hea kontakti meie ettevõtjatega ja nende panus kohaliku kultuuri edendamisse on hindamatu. Nii ka Pärnu-Jaagupi klaveri puhul. Ümberkaudsed ettevõtjad ja eraisikud on ühendanud jõud ja andnud oma panuse, et meie koolinoortel oleks võimalus omandada parim haridus,” rääkis vallavanem Aivar Mäe. Veel lisas vallavanem, et edasiste õpingute jätkamiseks on õige pillitunnetus äärmiselt tähtis.