Klassikaraadio lähetas Euroraadio džässorkestrisse pärnakast klahvpillimängija

Euroraadio džässorkester (Euroradio Jazz Orchestra) on Euroopa ringhäälingute liidu (EBU) suurim ja mahukaim džässiprojekt, mis pannakse kokku alla 30aastastest silmapaistvatest muusikutest. Sel aastal juhendab orkestrit Leedu üks aktiivsemaid nüüdisaegseid heliloojaid ja tromboonimängijaid Jievaras Jasinskis ja orkestriga astuvad üles 18 muusikut 15 riigist. Eesti kõrval on orkestris esindatud Rootsi, Ukraina, Suurbritannia, Luksemburg, Leedu, Saksamaa, Norra, Austria, Prantsusmaa, Läti, Sloveenia, Tšehhi, Soome ja Horvaatia.

Klassikaraadio on Eestit esindama lähetanud Rahel Taltsi, kes mängib orkestris klaverit ja süntesaatorit. Talts on lõpetanud Georg Otsa nimelise muusikakooli ja õppinud Taanis džässklaverit ja kompositsiooni. Ta kirjutab ja arranžeerib muusikat oma 14-liikmelisele bändile, mis hiljuti esines ka festivalil Jazzkaar. Oma rahvusvahelise kvartetiga on ta hiljuti välja andnud debüütalbumi “Greener Grass”.