Kuigi see on väga positiivne uudis, et Soome pealinnast Pärnusse ja tagasi jõuab suveperioodil umbes 50 minutiga, on meepotis tõrvatilk: reisijaid napib. Esimese lennuga saabus siia vaid seitse huvilist ja Pärnust Helsingisse lendas neli inimest.