Heategevus on saanud tugeva hoobi ja sunnib väga hoolega mõtlema, kellele ja milleks minu annetatud läheb.

Inimese abistamine on õilis, eriti tänuväärne ulatada käsi endast nõrgematele. Siiani polnud meil tekkinud kahtlust, et kellelgi võiks pähe tulla sullerdada või kogutud annetused vasakule kantida. Heategevuskampaania raames kogutud annetused on kodus kõik abivajajateni jõudnud.