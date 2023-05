Süütute müütide kõrval ringleb niisuguseidki jutte, mis võivad endast ohtu kujutada. Näiteks on arvatud, et koeral tuleks lasta inimese haava lakkuda, siis paraneb see kiiremini. "Siis on garanteeritud, et haav läheb põletikku," nendib doktor, põhjendades, et koerte suu kubiseb bakteritest nagu inimeste omagi.