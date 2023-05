Virtsu kogukond korraldab muusikafestivali väikekoolide toetuseks

“Lääneranna festival on erakordne muusikapidu, sest seda korraldab Virtsu kogukond. Ühtlasi läheb osa piletitulust kohalike väikekoolide toetuseks,” rääkis festivali üks korraldajatest Henrik Raave. Ta lisas, et muusikapeo koht on eriline. Nimelt asub Virtsu rannahoone kunagises kalatehase soolamistsehhis Werderi saarel, vaid 20 meetri kaugusel merest.