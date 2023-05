Sääseuurija: Õiget värvi rõivastega jääd sääskedele märkamatuks

Millal esimesed sääsed juba välja ilmusid?

See oleneb asukohast. Mai keskpaik on igal aastal olnud nende jaoks harilik aeg, tulenevalt üldtemperatuuridest tulevad nad natuke hiljem või varem.

Kas maapiirkonnas tulevad sääsed enne välja kui linnas?

See on väga hea küsimus. Sääskede väljatulemist mõjutavad nii temperatuur kui niiskus. Niiskust on tarvis just uuele põlvkonnale, sest munade vastsed ja nukud saavad areneda ainult vees.