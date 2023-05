Jant Põhja-Pärnumaa vallas: kas valla vee-ettevõttele tõmmati kott pähe?

Selleks et kogu toimuv lahti harutada, kerime aja 2021. aastasse. Just selle aasta kevadel tuli Libatse külas veeprojekti koostamise käigus ilmsiks asjaolu, et kaks Libatse ettevõtet, Libace OÜ ja Termopuit OÜ, on aastaid juhtinud oma reovee Makole kuuluvasse torustikku teenuse eest maksmata.