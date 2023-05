Lõpuks ometi võib sillaehitus alata! Pärnu kolmanda silla asukoha, väljanägemise ja ehitaja leidmisega on suvepealinnas vaeva nähtud oi kui kaua. Esmasest ideest üle jõe uus sild ehitada on möödas koguni üle 30 aasta. See on ühe ehituse kavandamiseks väga-väga pikk aeg.