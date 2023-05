PIKK INTERVJUU ⟩ Kossuklubi juhi keerulisim hooaeg: loobumismõtted, veganiks hakanud mängija ja kaotatud kihlvedu

Siis sai katseaeg läbi ja helistasin agendile, et lõpetame ära selle. Agent palus, et anna talle veel võimalus, ta usub sellesse kutti. Harti õdegi veel kirjutas Ameerikast pika kirja – südantlõhestava ja ilusa –, et nii tore poiss, töökas ja väärib võimalust. See oli üks paremaid otsuseid sel aastal, et me ta jätsime! Ta on tõesti ülilahe kutt, ma pole nii kihvti ameeriklast elus näinud. Meeskonnamängija, kes on tänavu meeletult-meeletult arenenud. Lõi kõigil viimaste mängudega suud lukku. Olen üpris kindel, et ta on mul järgmine aasta tagasi.