Audru lasteaed laieneb

Praegu on Männituka majas neli rühma, neist üks on sõime- ja kolm aiarühma. Pärast juurdeehituse valmimist avatakse seal kaks sõimerühma ja vanasse majja jäävad aiarühmad. Juurdeehitus mahutab 32 last, aiarühma saab kaheksa last juurde võtta.

Pärnu linnavalitsuse liige ja Audru osavallakeskuse juht Priit Annus ütles, et Papsaare küla on Eesti üks kiiremini kasvavaid elamupiirkondi ning Audrus ja Papsaares on suur vajadus lasteaiakohtade järele. “Praegu on lasteaia järjekorras ligemale sada last ja juurdeehitusega saame järjekorda tunduvalt vähendada,” märkis ta. “Kaugem perspektiiv on ehitada piirkonda uus lasteaed.”