Gren alandab Pärnus kaugkütte hinda

Pärnu kaugküttekliente soojusenergiaga varustav aktsiaselts Gren Eesti teatas, et langetab alates juunist soojuse müügihinda: kui alates aasta algusest on tulnud tarbijal megavatt-tunni eest välja käia ligemale 114 eurot, maksab see juunist veidi alla 108 euro.