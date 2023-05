11aastane Pärnu poiss oli "TV 10 olümpiastarti" üleriigilisel etapil teistest mäekõrguselt üle

"Ta paneb teisigi alasid kõvasti, tegelikult on ta üldse üliandekas sprinter. Ma pole nii head ammu näinud!" mainis Tüüri 72aastane treener Mihkel Lembit esimese asjana. "Pole küll kuigi pikk poiss, aga looduse poolt on kaasa antud sprindilihas – see ongi kõige tähtsam. Valdab hästi tõkkejooksu, rütmitundega. Jõuab pikka maadki joosta. Kaugushüppes pole veel midagi erilist saavutanud, aga saab ka mitmevõistlusega hakkama, temast võikski kümnevõistleja tulla."