Prokurör lastevastastest seksuaalkuritegudest: Kui miski tundub kahtlane, siis tõenäoliselt see seda ongi

Tänavu avaldatud prokuratuuri aastaraamatus on toodud esile, et Lääne ringkonnaprokuratuuris on tehtud lastevastaste seksuaalkuritegude kriminaalmenetluses tulemuslikku tööd. Mida selle all silmas peetakse?

Näiteks 2022. aasta esimesel poolaastal saadeti Lääne ringkonnaprokuratuuris kontaktseid seksuaalkuritegusid kohtusse sama palju kui Põhjas. Suudeti need edukalt ära tõendada ja kohtusse saata. Mitu lahendit tuli hästi vanades juhtumites. Mul isiklikult oli mitu kriminaalasja, kus teod olid 2008. ja 2012. aastast. Selliseid kuritegusid on võimalik endiselt tõendada ja süüdimõistev otsus saavutada. Lastevastased seksuaalkuriteod aeguvad tavapärasest erinevalt.

Mitu süüdistust läinud aastal Lääne ringkonnaprokuratuuris laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude eest esitati?

Kohtusse läks 18 süüdistatavat.

Kahjuks on see vist nii, et suurem osa juhtumitest jääb avastamata, tõestamata. See, mis jõuab politseisse, kohtusse, on jäämäe tipp.

Ma nõustun, et see on jäämäe tipp. Uurimine käib avalduste põhjal: keegi peab tulema ja andma teada. See ei ole lihtne. Ühest küljest häbitunne, teisest küljest on ohvrid tihti väga noored ega saagi aru, mis nendega on tehtud.

Öeldakse, et lastevastane seksuaalvägivald on üks varjatumaid kuriteoliike. Milles see väljendub?