“Saad sa aru, see on kogu Baltikumi võit, ei ole ainult Läti võit,” kuulsin tunnike pärast mängu toidupoes üht meest oma kaasale seletamas. Näha oli, et kaasa jäi külmaks. Ehk oli härras pisut läti verd, kaasa aga meelelaadilt puhastverd eestlane. Selline, kes õnnestumiste korral kunagi käsi taeva poole ei viska, vaid äärmisel juhul tagasihoidlikult naeratab.