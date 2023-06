Taskuhääling ⟩ Hermese varietee särav ajalugu jõudis raamatukaante vahele

Kui möödunud sajandi 70ndate esimeses pooles alustas Tallinnas tegutsemist kuulus Viru varietee, siis vähem on teada fakt, et vaid mõni aasta hiljem asuti seda meelelahutusžanrit viljelema suvepealinnaski. Pärnus Riia maanteel asuvas Hermese restoranis astus kohalik variteetrupp esimest korda publiku ette 30. märtsil 1975. Hermese varietee nime all tegutseti 1990. aasta lõpuni, mil restoran läks remonti.