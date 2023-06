Sorgu regati võitsid Sugar ja Brigitta

“Pärnu üks pikema traditsiooniga avamerejahtide võistlus, 1976. aastast juuni algul toimuv Sorgu regatt kannab austusest meie klubi kauaaegse juhataja vastu Peeter Sõbra mälestusvõistluse nime,” rääkis Pärnu jahtklubi tegevjuht Raiko Lehtsalu. Ta lisas, et nii tipptegijate kui harrastuspurjetajate seas populaarsuse võitnud regati eripära on selles, et 45 meremiili pikkuse distantsi võib oma äranägemise järgi läbida kas päri- või vastupäeva.