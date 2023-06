Video ⟩ Noormees kukkus trepikojas mitme korruse kõrguselt selili kivipõrandale, aga pääses imekombel eluohtlike vigastusteta

Nii uskumatu kui see ka pole, pääses kukkuja eluohtlike vigastusteta.



Videost on näha, et vigurit täis seltskond sammub parasjagu trepist alla, kui üks noormees, pudel näpus, hüppab vetruval traatvõrgul teisel pool käsipuud. Niisugused võrgud on sedalaadi nõukogudeaegsete paneelmajade trepikodades igale korrusele paigaldatud selleks, et inimene end kõrgelt surnuks või vigaseks ei kukuks, kui käsipuust ei peaks komistaja peatamiseks piisama.



Võrk peab vastu. Noormees ronib üle käsipuu tagasi trepile ja jookseb korrus madalamale. Nüüd tahab ta hüpata sealsele traatvõrgule, aga vajub sellest kohe robinal läbi, teeb õhus pirueti ja kukub mütsuga selili. Jalast lennanud jalats põrkab maas nagu pall. Video lõpus jääb inimene liikumatuna lebama.



“Politsei õnnetuskohale väljakutset ei saanud, sündmusele reageeris kiirabi, kes kukkunud noormehe haiglasse viis,” avaldas Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Rain Reinson. Küll on politsei kursis, et videos nähtav kukkumine juhtus eelmisel nädalal Pärnus.



Pärnu Postimehele teadaolevalt juhtus õnnetus läinud laupäeval Pärnus Esplanaadi 2a trepikojas.

“Tegemist on õnnetusega, mida oleks kindlasti saanud ära hoida, kui ülemeelikus tujus mehe kaaslased oleksid õigel hetkel sekkunud ja trepipiiretel ronimist takistanud,” sedastas Reinson. “Sellel juhul võib küll öelda, et õnnetus suisa hüüdis tulles.”

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets tõdes, et nädalavahetusel toodi tõepoolest pärast kukkumist haiglasse üks noormees, kes pääses peagi koju, kui analüüsid olid tehtud ja abi patsiendile osutatud.

Reinsoni jutu järgi pole politseil teavet, kas videos nähtavad inimesed olid alkoholi tarvitanud. Küll tõdes ta, et lõbusas meeleolus seltskonnas on ohutunne kerge kaduma. Iseäranis siis, kui mängus on alkohol.