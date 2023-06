Video ⟩ Noormees kukkus trepikojas mitme meetri kõrguselt selili kivipõrandale, aga pääses imekombel tõsisemate vigastusteta

“Politsei õnnetuskohale väljakutset ei saanud, sündmusele reageeris kiirabi, kes kukkunud noormehe haiglasse viis,” avaldas Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Rain Reinson. Küll on politsei kursis, et videos nähtav kukkumine juhtus eelmisel nädalal Pärnus.

“Tegemist on õnnetusega, mida oleks kindlasti saanud ära hoida, kui ülemeelikus tujus mehe kaaslased oleksid õigel hetkel sekkunud ja trepipiiretel ronimist takistanud,” sedastas Reinson. “Sellel juhul võib küll öelda, et õnnetus suisa hüüdis tulles.”

Reinsoni jutu järgi pole pollitseil teavet, kas videos nähtavad inimesed olid alkoholi tarvitanud. Küll tõdes ta, et lõbusas meeleolus seltskonnas, eriti kui mängus on ka alkohol, on ohutunne kerge kaduma.

“Panekski inimestele südamele, et kui märkate, et kellegi käitumine on ohtlik, siis kindlasti reageerige ja katsuge halvimat ära hoida,” lausus piirkonnapolitseinik. “Ärge kartke olla ebapopulaarne ja hulljulget riskeerijat korrale kutsuda. Hoidke oma sõpradel silm peal ja kui näete, et manitsemisest ei piisa, helistage 112 ja kutsuge politsei.“