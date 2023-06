Repliik ⟩ Kas küsimus on tõesti abielus?

Perekonnaseadust pole netist üldse keeruline leida ja tegelikult ei ole väga keeruline leida ka peamist mõtet. See on peatükis, mis käsitleb abikaasade kohustusi. Lakooniliselt kokku võttes: abielu on hooliv ja võrdne suhe.

Ma arvan, et suhtekoolituse lõputunnistusest on hooliva ja võrdse suhte püsimisel rohkem kasu kui sellest, et kaasaga korra ametniku ees seisti ja riigilõiv ära maksti. Kas abielutunnistuse saamine on kellegi suhte kvaliteeti muutnud?