GALERII ⟩ Eesti suurimal ratsaspordifestivalil nägi maailmaklassi ja miljonilisi hobuseid

“Jah, väga võimalik,” vastas Maria talu 57aastane peremees ja võistluste korraldaja Enn Rand, kes on suure osa oma elust pühendanud just ratsaspordile ja hobusekasvatusele. “Eestiski on hobuseid müüdud päris suurte summade eest, alates kuuekohalistest. Aga mina pole ühtki sellist looma müünud.”

Ja säärased hingehinda maksvad suksud traavisid viimasel kahel nädalal Pärnu linnas! Noh, täpsemalt Kõpu külas. Mõistagi ei maksa kõik kaeramootorid, kes Maria talus võistlesid, nõnda palju. Rand rehkendas, et kümne päevaga käis nende aladelt läbi umbes 300 hobust. Rääkimata nendega kaasas olnud ratsanikest. Teisisõnu: see on Eesti suurim ratsaspordifestival!

Ööd jäid lühikeseks

Pärnumaa suurvõistlust korraldati kolmandat aastat järjest. Nagu ikka võeti mõõtu kooli- ja takistussõidus ning rakendispordis. Kohale tuldi nii Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust kui Ukrainast. Peale rahvusvaheliste võistluste toimusid Eesti-sisesed mõõduvõtud: kokkuvõttes kogunes võistlusklasse nii palju, et kõikide auhinnasaajate nimetamiseks jääks leheruumi vajaka.