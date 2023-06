Nende päev siis alles algab. Mäkradele omaselt pole kohatud meleskid hiilanud nägemisteravusega ja mind on reetnud vaid inimlõhn. Kuna tuuledki on seni mulle soodsad olnud, on mõni toiduotsingutel suisa mõne meetri peale tatsanud. Toidulaud on neil praegu rikkalik ja mitmel pool ka kauni õielinaga kaetud. Suhu läheb nii taimne kui loomne, enamasti krõmpsuvad hamba all teod, vihmaussid, putukad ja nende vastsed. Mõnikord jäävad ette ka linnumunad ja -pojad.