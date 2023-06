Poliitilised härjad ehk Peter Diemi ja Rafał Olbinski tööd Pärnus

Diemi maalil on Europet röövitud juba miljoneid aastaid tagasi, maalil on kujutatud röövistseeniga koopamaaling ning härja pea, kelle ninale on kirjutatud sõna Diem (viitab ehk ka väljendile carpe diem ehk püüa päeva), taustal sinipunavalge joon maailmade vahel, mille teiselt poolelt ei puudu nn kollane tsoongi. Olbinski seevastu kujutab uljast Europet, punane palakas käes, härga õrritamas. Taamal ringikene 12 tähekesega taevas. Ilmselged näited, kuidas kunstiga poliitikat teha.