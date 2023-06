Andrei Korobeinik ⟩ Reformierakond valis Rootsi asemel kolmanda maailma riikide majandusmudeli

Reformierakond otsustas pärast valimisi täita oma kõige kallima valimiskampaania lubaduse, mille hind on pool miljardit eurot aastas. Just nii palju lähevad maksma maksusoodustused kõige jõukamatele elanikkonnakihtidele. Seda raha eelarves ei ole, ja mis siin salata, eelarve oleks miinuses selle reformitagi. Nelja aastaga kahe miljardi euro leidmiseks tõstab valitsus makse, eelkõige käibemaksu 20 protsendilt 22 protsendile. See otsus tabab kõige valusamalt just Eesti vaesemaid inimesi, kes kulutavad suurema osa oma palgast toidule. Ehk siis on Reformierakond suures plaanis naasnud meie riigile 20–30 aastat tagasi edu toonud üliliberaalse majandusmudeli juurde. Probleem on aga selles, et maailm on aastatega palju muutunud. See, mis oli Eesti konkurentsieelis 2000. aastal, on saanud 2023. aastal kiviks Eesti majanduse kaelas.