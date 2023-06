Maaliv plaatija Ermo Voll – mees, kes on tööd vihtunud Siberist Norrani

“Mees, kellu kätte!”

Voll läks Lihula KEKi abitööliseks. Peagi algas aga sõjaväeteenistus. Algul saadeti ta väljaõppele Kesk-Venemaale Lipetski oblastisse Jeletsi. Sealt viise tema tee Aserbaidžaani Imišli. Ta oli õhukaitseväe radari operaator ja pidi 600 kilomeetri raadiuses õhuliiklust jälgima. Kuus tundi vaatas ekraani, kuus tundi magas. “Kui nelja ajal öösel tukk peale tuli, said vahtkonna korrapidajalt võmmu kuklasse,” meenutab Voll.

Need loengud olid nii igavad ja sisutühjad, et sellal sai Eestisse kirju kirjutada, eelkõige tüdrukutele. “Selle poolteise aasta jooksul ei näinud ma ühtki eestlast,” jutustab Voll. “Vene keel sai nii selgeks, et juba mõtlesin ka vene keeles. Kui tagasi tulin, ei osanud esialgu eesti keeles kõneldagi. Jätsin sinna sõjaväkke osa oma nägemisest, maalimisel tunnen seda väga selgesti.”