See on tekitanud küsimuse, kas ja millal võivad sellised tehnoloogiad võtta ajakirjanikeltki töö ning kas on ohus nende roll.

Ta ütles nii: Tehnoloogiliste arengute valguses on ChatGPT ja teised taolised tehisintellektipõhised keelemudelid kahtlemata väga võimekad tööriistad, mida saab kasutada eri elualadel, sealhulgas ajakirjanduses. Neid tehnoloogiaid on kasutatud uudistevoogude genereerimiseks ja faktide kontrollimiseks. Siiski tuleb mõista, et praegusel hetkel tehisintellekt ei võrdu üliinimesega ning selle võimed ajakirjanikku täielikult asendada on piiratud.