Vaikne Pärnu südalinn, kell on 7.45. Avaneb legendaarse Sõõrikukohviku uks ja juhataja Andrus Tomson ütleb naeratades “Tere hommikust!”. Tema ja pontšikumeister Ira Frolova on juba tööpostil.

See kohvik on Pühavaimu tänaval tegutsenud 1957. aastast. Esmalt pakuti sõõrikuid praegusest asukohast üle tänava pisikeses toas, kus järjekorras seistes võis näha, kuidas sõõrikumasin töötab. Praegusesse asukohta kolis kohvik 1986. aastal. Selles ruumis on sõõrikumasin peidetud roheliste uste taha, klient näeb sealt õnne kombel sisse vaid vilksamisi.