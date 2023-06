Olen usin raadio- ja taskuhäälingukuulaja, nii et Eesti taskuhäälingutest enamikku olen vähemalt ühe osa kuulanud. Mõni istub hästi ja kutsub tagasi, teine kriibib kõrva nii valusalt, et järgmise saate valimise asemel olen trotsist ja enesekiusu pärast saate vägisi lõpuni kuulanud, et teada, kui halb saab üks asi olla. Igaühel on võimalus teha taskuhäälingut, aga kas igaüks peaks?