Annely Akkermann ⟩ Riik võiks toetada ajakirjandust pigem kojukande toetamisega

Nimelt võib käibemaksudirektiivi kohaselt olla riigil kaks alandatud käibemaksumäära, Eestis on need praegu viis protsenti ajakirjandusele ning üheksa protsenti ravimitele ja majutusteenustele. Peale selle võib riigil olla niinimetatud superkäibemaksumäär 0–4,99 protsenti, mida võib rakendada kokku seitsmele valdkonnale, nende hulgas toit, ravimid, tervishoid, ühistransport ja samuti ajakirjandus.

Eesti ei ole rakendanud superkäibemaksumäära ei toidule ega tervishoiule. Koalitsioonil on kavas tõsta kõigi teiste ettevõtlusvaldkondade käibemaksu peale ravimite, seetõttu on väga raske leida argumente, et ühe ettevõtlusvaldkonna –ajakirjanduse – käibemaksu langetada. Eriti olukorras, kus piima ja teiste samuti esmatarbekaupade käibemaksu tõstame 22 protsendile.

Me mõistame ja tunneme seda survet, mida toimetused koalitsioonile oma omanike ärihuvides osutavad. Asjakohane ei ole meediaettevõtete argument, et 850 ajakirjanikust tuleb paljud maksutõusu tõttu koondada, sest käibemaks on lisandväärtuse maks, mille ettevõtjad saavad lisada oma toodetele ja põhimõtteliselt maksavad selle kinni tarbijad.

Ajakirjanduse kättesaadavust võiks riik toetada pigem kojukande toetamisega.