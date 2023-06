Galerii ⟩ Vallikääru aasal pandi grillid huugama ja kõlarid mürtsuma

Tallinna värava juures seisavad reas naerul näoga Jehoova tunnistajad, ülikonnas mehed viisakalt lipsustatud ja naistel peas elegantsed kübarad, justkui üritades inimesi viimasel hetkel Grillfesti teelt kõrvale tirida. “Kas elu on loodud?” on kirjutatud trükistele, mille esikaaned möödujatele suunatud.

Kuigi inimesi on palju, ei astu vähemalt praegu keegi killavoorist kõrvale, et samuti Jehoovat tunnistama hakata. Need inimesed on täna parema meelega suvise sumina, grill-liha ja kesvamärjukese usku, perede pisemad tahavad võib-olla suhkruvatti.